الدورى الإسبانى.. تشكيل هجومى لسيلتا فيجو أمام جيرونا

أعلن رافاييل بينيتيز المدير الفنى لفريق سيلتا فيجو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره جيرونا، وذلك بعد قليل على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق سيلتا فيجو كالتالى:

حراسة المرمى: فيسنتي غوايتا باناديرو.

خط الدفاع: أوناي نونييز، كارل ستارفيلت، كارلوس دومينغيز.

خط الوسط: اوسكار مينغويزا، ريناتو تابيا، لوكا دي لا توري، مانويل سانشيز.

خط الهجوم: اياغو اسباس، أناستاسيوس دوفيكاس، يورغن ستراند لارسن.

ويقع فريق سيلتا فيجو فى المركز الـ 16 برصيد 17 نقطة، بينما يحتل فريق جيرونا وصافة ترتيب الليجا برصيد 52 نقطة.