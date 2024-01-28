سامح شكري: نكرر المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية سامح شكري إن المشاورات المصرية السعودية هامة في ضوء التطورات بالمنطقة وتزايد الأزمة وبمشاركة الرؤى والأهداف.

وأضاف "شكري" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، اليوم، الذي تنقله قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه ناقش تطورات في المنطقة وعلى رأسها ما يحدث في قطاع غزة، مشددًا على أن السماح باستمرار الممارسات الإسرائيلية دون رادع والسماح للحكومة الإسرائيلية بضرب عرض الحائط بكل الحقوق والواجبات التي يفرضها القانون الدولي يؤدي إلى استمرار نفق اتساع دائرة الصراع في مختلف الجبهات والغرق في دوامة العنف والعنف المقابل.

وتابع وزير الخارجية: “نكرر المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات وتسهيل آلية دخولها، وندعو المجتمع الدولي إلى التحلي بقدر من المسؤولية والإرادة في الاضطلاع بدوره تجاه تحقيق هذا الهدف والتعامل مع الأوضاع الإنسانية ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري لأهالي قطاع غزة".