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الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"روح الولاء والانتماء للوطن" على مائدة مجلس مدينة طور سيناء

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة
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استضافت قاعة الاجتماعات بمجلس مدينة طور سيناء، اليوم الأحد ، ندوة عن “تنمية روح الولاء والانتماء للوطن”.
تحت رعاية وتوجيهات اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وإشراف مبروك الغمريني رئيس مركز ومدينة طور سيناء.

جاء ذلك بحضور المستشار العسكري بمحافظة جنوب سيناء، ومحمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد غيث مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية، وكان  في استقبال الحضور   عادل مبروك نائب رئيس المدينة.

أقيمت الندوة بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ومكتب المستشار العسكري وبمشركة عدد كبير من العاملين والعاملات بمجلس المدينة والتربية والتعليم.

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ندوة عن تنمية روح الولاء والانتماء للوطن مجلس مدينة طور سيناء محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم المستشار العسكري بجنوب سيناء إدارة طور سيناء التعليمية