"روح الولاء والانتماء للوطن" على مائدة مجلس مدينة طور سيناء

استضافت قاعة الاجتماعات بمجلس مدينة طور سيناء، اليوم الأحد ، ندوة عن “تنمية روح الولاء والانتماء للوطن”.

تحت رعاية وتوجيهات اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وإشراف مبروك الغمريني رئيس مركز ومدينة طور سيناء.

جاء ذلك بحضور المستشار العسكري بمحافظة جنوب سيناء، ومحمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد غيث مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية، وكان في استقبال الحضور عادل مبروك نائب رئيس المدينة.

أقيمت الندوة بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ومكتب المستشار العسكري وبمشركة عدد كبير من العاملين والعاملات بمجلس المدينة والتربية والتعليم.

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