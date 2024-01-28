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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بدء انعقاد لجنة المشتغلين بنقابة الصحفيين

اعضاء لجنة القيد
اعضاء لجنة القيد
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وصل اعضاء لجنة القيد، بنقابة الصحفيين، برئاسة هشام يونس وحسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد، منذ قليل، تمهيدا لانعقاد لجنة المشتغلين في يومها الأول، للزملاء الذين أمضوا مدتهم القانونية.

ومن المقرر أن يستمر انعقاد الجلسة؛ لمقابلة المتقدمين للنقل لجدول المشتغلين الساعة الواحدة ظهرًا، غدًا الاثنين وبعد غدِِ الثلاثاء الموافق ٣٠ يناير الجاري. 

وكان قد أكد هشام يونس في تصريحات له أنه سوف تعقد لجنة مشتغلين أخرى خلال النصف الأول من شهر فبراير المقبل للزملاء الذين أمضوا مدتهم الزمنية للنقل من جدول تحت التمرين إلى المشتغلين.

الصحفي هشام يونس الاستاذ حسين الزناتى ايمن عبد المجيد