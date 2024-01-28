عضو ببرلمان جنوب إفريقيا: هدفنا التوصل لـ"حل الدولتين" ووقف إطلاق النار في غزة

أكدت عضو برلمان جنوب إفريقيا خديجة براين، اليوم /الأحد/، أن هدف جنوب إفريقيا الحالي هو التوصل لحل الدولتين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت عضو برلمان جنوب إفريقيا - في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" - إن "موقف جنوب إفريقيا الحالي يتمثل في قدرتها على الاستمرار في الدفاع عن القضية الفلسطينية"، لافتة إلى أن "تبريرات جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني دفعتها لرفع شكوى أمام العدل الدولية".

وأضافت أن "شعب وحكومة ومنظمات جنوب إفريقيا، تعمل بتكاتف لضمان محاسبة إسرائيل، التي يجب أن تتحمل مسؤولية أفعالها"، مبينة أنه "سيتم مراقبة أفعال قوات الاحتلال خلال الأشهر القادمة، لتستطيع المحكمة اتخاذ كل الإجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وأشارت عضو برلمان جنوب إفريقيا إلى أن "هناك بعض الدول تحد من إيصال المساعدات الإنسانية وتمارس سياسة العقاب الجماعي، وتبرر ذلك بوجود حركة حماس، ما دفع جنوب إفريقيا لتقديم هذا الطلب أمام محكمة العدل الدولية بخصوص اتهامات الإبادة الجماعية".

وأكدت أن "جنوب إفريقيا لا تزال تعاني من تداعيات الفصل العنصري وتواجه تحديات اجتماعية واقتصادية، مشيرة أنه "إذا انتهت الحرب في غزة ووصلنا لقرار وقف إطلاق النار، سنحتاج لأعوام ومجهود كبير لإعادة بناء فلسطين، بخلاف الحاجة للمصادر والموارد والدعم الدولي لإعادة إعمارها من جديد".

وشددت عضو برلمان جنوب إفريقيا على "ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بحزم وصمود حتي يرى العالم أهمية احترام حقوق الإنسان".. قائلة: "يجب علي إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة".

ودعت إلى "محاسبة صناع القرار الذين اتخذوا قرارات خائطة بشأن غزة، ومحاسبة كل من تسبب في قتل الأبرياء".