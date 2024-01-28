الكهرباء تتعاقد مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنفيذ برنامج قيادة التغيير

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ضرورة النهوض بالعنصر البشرى والاستثمار فيه بداية من أعلى الدرجات الوظيفية خاصة فى نشاط التوزيع لكونهم نقطة التعامل المباشر مع المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة بداية “البرنامج التدريبى قيادة التغيير فى ضوء تحديات الطاقة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة” لعدد 120 قيادة من شركات التوزيع .

وأكد شاكر ضروره النهوض بالعنصر البشري والذى يؤكد دورهم كافة مجهودات وانجازات القطاع خلال الأعوام الماضية وكذا ضرورة اختيار افضل العناصر للقيام بهذه المهمه سواء من القطاعات التجارية والشبكات والمالية والادارية والموارد البشرية كمنظومه متكاملة

وان يتم تقديم برامج تساعدهم فى تحقيق المعادلة المهمه لتحقيق التوزان بين موارد القطاع واستمراريته فى الوفاء بدوره وفى نفس الوقت تحقيق رضا العملاء ونقل التجربة لمرؤسيهم في كافة المستويات.

يأتى ذلك فى ضوء التعاون بين الجانبين المصرى والألمانى ممثله فى المشروع المصرى الألمانى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE) فقد تم التعاقد مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنفيذ برنامج قيادة التغيير فى ضوء تحديات الطاقة لقيادات شركات التوزيع فى ضوء خطة الدولة والوزارة فى النهوض وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا فى ضوء إستراتيجية التحول فى مراكز الخدمة التى تم إعدادها بالتعاون مع أحد المكاتب الإستشارية المصرية لحوكمة أفضل للخدمات ، تبسيط لإجراءاتها وتصميم قنوات خدمة تلبي توقعات واحتياجات العملاء وبالتوازي مع هذة الإستراتيجية.