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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب المعمل الجنائي لحريق في محل مفروشات بالأزهر

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة  انتداب المعمل  الجنائي لمعرفة سبب الحريق والاستعلام عن الوضع الصحية لـ 3 أشخاص أصيبوا بحالات اختناق وتم إسعافاتهم بمكان الحادث.
وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق التهم 3 محلات مفروشات بمنطقة التربيعة بالأزهر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقي قوات الحماية المدنية بلاغ بوقوع حريق بمحل مفروشات بالطابق الأرضي من عقار مكون من 3 طوابق في شارع المعز بالجمالية بالقاهرة.

وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول المتثبيته وانتداب المعمل الجنائى للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وسريعاً تلقى قوات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا بنشوب حريق داخل محل مفروشات، دفعت بـ4 سيارات وتمكنت من السيطرة على النيران دون انتقالها إلى باقى العقار أو العقارات الملاصقة.

النيابة تنداب المعمل الجنائي حريق في محل مفروشات محل مفروشات بالأزهر