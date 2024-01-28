في ذكرى رحيله.. محطات في مسيرة عماد حمدي

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان عماد حمدى، والذى قدم للفن الكثير من خلال الأعمال الفنية التى لاقت نجاحاً كبيراً بين الجمهور.

بدأ عماد حمدى مشواره الفنى بأدوار فى أفلام سينمائية، ثم تدرج حتى لعب دور البطولة فى العديد من الأفلام السينمائية، ولقب بفتى الشاشة ونجحت ملامحه المصرية فى التغير والتلون الفنى بين الأدوار كافة، حيث جسد فتى الشاشة والشاب الثري والفقير.

شائعات خلافات مع زوجته السابقة نادية الجندي

تزوج الفنان عماد حمدى من الفنانة نادية الجندي، وبعد الانفصال انتشرت الكثير من الشائعات حول خلافات، بل وصل الأمر إلى الاتهام للفنانة نادية الجندي بالاستيلاء على أموال الفنان عماد حمدى، وعلقت الجندي كثيراً على هذا الادعاء بأنها بريئة وكل تلك الأمور شائعات لتنال منها.

أبرز الأعمال الفنية

قدم الفنان عماد حمدى العديد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها فيلم "السوق السوداء، شمشون الجبار، أزهار وأشواك، دماء فى الصحراء، موعد مع السعادة، ليلة من عمري، مجرم فى أجازة، أنا وقلبي، لا أنام".