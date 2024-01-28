حزب "سارة فاغنكنيشت" الألماني يدعو للتفاوض مع روسيا

دعت سارة فاغنكنيشت الرئيس المشارك لحزب يساري متطرف جديد في ألمانيا إلى التفاوض مع روسيا لوقف الحرب مع أوكرانيا.

وحثت فاغنكنيشت - في أول مؤتمر للحزب الجديد المسمى باسمها "تحالف سارة فاغنكنيشت..من أجل العقلانية والعدالة" أمام الأعضاء المؤسسين - برلين على وقف إمداد كييف بالأسلحة، وذلك حسبما ذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم /الأحد/.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق هذا الحزب في الثامن من يناير الجاري بعدما انسحبت فاغنكنيشت في أكتوبر الماضي مع تسعة زملاء لها من حزب اليسار المعروف بـ "دي لينكه".

وأمام الحزب الجديد فرصتان لخوض الانتخابات هذا العام: الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو المقبل والاقتراع في ثلاثة أقاليم شرقية في ألمانيا في سبتمبر القادم.