ads
الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حزب "سارة فاغنكنيشت" الألماني يدعو للتفاوض مع روسيا

سارة فاغنكنيشت
سارة فاغنكنيشت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعت سارة فاغنكنيشت الرئيس المشارك لحزب يساري متطرف جديد في ألمانيا إلى التفاوض مع روسيا لوقف الحرب مع أوكرانيا.
وحثت فاغنكنيشت - في أول مؤتمر للحزب الجديد المسمى باسمها "تحالف سارة فاغنكنيشت..من أجل العقلانية والعدالة" أمام الأعضاء المؤسسين - برلين على وقف إمداد كييف بالأسلحة، وذلك حسبما ذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم /الأحد/.
جدير بالذكر أنه تم إطلاق هذا الحزب في الثامن من يناير الجاري بعدما انسحبت فاغنكنيشت في أكتوبر الماضي مع تسعة زملاء لها من حزب اليسار المعروف بـ "دي لينكه".
وأمام الحزب الجديد فرصتان لخوض الانتخابات هذا العام: الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو المقبل والاقتراع في ثلاثة أقاليم شرقية في ألمانيا في سبتمبر القادم. 

روسيا فاغنكنيشت ألمانيا أوكرانيا