باحث: تعليق بعض الدول تمويل "الأونروا" تحريض إسرائيلي

قال مصطفى عبداللاه، الباحث بالمركز المصري للفكر، إن مصر كان لها السبق التاريخي في التعامل مع القضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة على مدار التاريخ، حيث تعد القضية الفلسطينية التي لم تحل حتى الآن هي لُبّ التوترات في المنطقة.

وأضاف الباحث بالمركز المصري للفكر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن حرب غزة تعد أحد مراحل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن امتداد حرب غزة إلى 114 يومًا أسفر عن حالة من الدمار في القطاع، والدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود لدعم وحل القضية الفلسطينية.

وأوضح الباحث بالمركز المصري للفكر، أن مصر عملت على توضيح أن هناك حالة من الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والنساء والأطفال يواجهون أهوال وحالة عصيبة لم تحدث إلا في الحرب العالمية الثانية، والآن نراها بث مباشر أمام عيوننا.

واعتبر مصطفى عبداللاه، أن إعلان عدد من الدول إيقاف تمويل وكالة الأونروا هو قرار غير سليم وليس في محله، وهو مدفوع برغبة إسرائيلية، ونتيجة تحريض إسرائيلي.

