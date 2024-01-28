"الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد": إقبال كبير على جناحنا في معرض الكتاب

قال اللواء دكتور محمد سلامة وكيل أول الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إنّ هناك إقبال كبير على جناح الأكاديمية في المعرض، حيث تشارك للسنة الثالثة، مضيفا: "الأب الذي كان يزور المعرض في السنة الأولى منفردا أصبح يصطحب أفراد أسرته في المرات المقبلة ويذكرني بالمشاركة الأولى في المعرض، وذلك من أجل التعرف على ثقافة مكافحة الفساد".

وأضاف سلامة خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاحد: "في الجناح، نقدم دور الأكاديمية لأنها الذراع التدريبي والتثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية ومن أبرز ما يسأل الجمهور عنه، هو كيف يلتحقون بالدورات التدريبية المختلفة والبرامج التي تقدمها الأكاديمية والدبلوم والماجستير الخاص بمكافحة الفساد، وبخاصة أننا نقدم ماجستير ودبلوم في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة".

وتابع: "كما أننا عمل على منح درجة الدكتوراة ويتم عرض هذا الأمر على المجلس الأعلى للجامعات من أجل إقراره والإجراءات إيجابية وتسير في اتجاه منح شهادة الدكتوراة، ش2 شاشة تفاعلية، الأولى خاصة بموقع هيئة الرقابة الإدارية التي ندخل من خلالها على موقع الأكاديمية وفيها كل الردود على كل الاستفسارات الخاصة بالمواطنين".

