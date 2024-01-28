"الأكاديمية الوطنية": قدمنا بحوثا ودراسات جديدة للجمهور في معرض الكتاب 2024

قال اللواء دكتور محمد سلامة وكيل أول الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إنّ الأكاديمية قدمت بحوثا ودراسات جديدة للجمهور في النسخة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف سلامة خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد: "عرضنا البحوث الخاصة بالشباب الذي اشترك معنا في مبادرة دولية أممية وهي مبادرة جريس لتمكين الشباب ضد الفساد، وهي مسابقة بحثية اشتركت فيها الجامعات المختلفة مثل الجامعات الأهلية والحكومية والخاصة في إصدار إصدارات خاصة بمكافحة الفساد عن طريق أوراق سياسات".

وتابع وكيل أول الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد: "كان ذلك شيئا مهما للغاية، وتم تكريمهم في الأكاديمية ونستضيفهم معنا في الجناح لتقديم بحوثهم الخاصة للجمهور".

وواصل: "الجمهور يسأل باستمرار عن البحوث، لأن فيها قيمة كبيرة وكلها مرتبطة بمكافحة الفساد ومنعه والوقاية منه، لأن دور المنع والوقاية لا يقل أهمية بأي حال من الأحوال عن الدور في المواجهة المباشرة في الفساد".

