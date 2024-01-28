مقتل شخص في هجوم مسلح على كنيسة إيطالية بإسطنبول

أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" في نبأ عاجل لها ، اليوم الأحد، ونقلا عن وكالة أ ف ب بمقتل شخص وجرح أخرين في هجوم مسلح على كنيسة إيطالية في أسطنبول.

شنّ مسلّحان هجومًا على كنيسة إيطالية في إسطنبول خلال مراسم دينية الأحد، ما أدّى إلى مقتل شخص، على ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا.

وفرضت قوات الأمن التركية طوقا أمنيا في المنطقة بعد الهجوم على الذي بدأ في الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي وتم إرسال العديد من فرق الشرطة إلى مكان الحادث.

وأعلن وزير الداخلية يرليكايا "اليوم، حوالي الساعة 11.40، أثناء القداس في كنيسة سانتا ماريا، تعرض أحد المتواجدين في الكنيسة لهجوم بمسدس من قبل شخصين ملثمين وتوفي جراء ذلك"

وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا: "لقد بدأت الجهود من أجل ألقاء القبض على المهاجمين".

وأضاف: "تم فتح تحقيق واسع النطاق في الأمر وبذل الجهود للقبض على المهاجمين. ونحن ندين بشدة هذا الهجوم الخسيس".