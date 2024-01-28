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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحفظ علي فيديو برفقة المتهم في اختطاف فتاة واغتصابها بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة المرج  التحفظ علي فيديو برفقة  المتهم الثالث في  اختطاف فتاة واغتصابها داخل منزل مهجور بدائرة قسم شرطة المرج كما أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي شخصين في اختطاف فتاة واغتصابها بدائرة قسم المرج
وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا يفيد العثور على فتاة في حالة إعياء شديد.
وعلي الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى مكان البلاغ وتبين العثور على فتاة  في العقد الثاني من عمرها مصابة بسحجات في أنحاء جسدها وجزء من ملابسها ممزق.

وقالت الفتاة انها اثناء سيرها في الشارع أشهر 3 شباب من أهل منطقتها أسلحة بيضاء في وجهها، ثم اقتادوها بالتهديد لمنطقة مهجورة وقيدوها ثم جردوها من ملابسها وتناوبوا على اغتصابها لمدة ساعتين وتعدوا عليها بالضرب المبرح حتي لا تعترف عليهم.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إليهم وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن  ضبط اثنين من المتهمين وفر الثالث هاربا 
واعترفوا بواقعة الاغتصاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحفظ علي فيديو برفقة المتهم اختطاف فتاة واغتصابها بالمرج