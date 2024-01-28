الأرصاد تحذر: درجات الحرارة غدا ستكون الأقل منذ بداية فصل الشتاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه اعتبارا من الغد الإثنين سيكون هناك انخفاضا بقيم درجات الحرارة بمعدل من درجتين لـ3 درجات.

وكشفت أنه من المتوقع مع منتصف الأسبوع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية فترة النهار، وهي أقل درجة حرارة نسجلها منذ بداية فصل الشتاء وسيكون مع انخفاض قيم درجات الحرارة والأمطار التي ستكون مؤثرة على الأنشطة اليومية ببعض الأماكن نشاطا للرياح.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن نشاط الرياح سيجعلنا نشعر بالبرودة الشديدة من الغد، وسيؤدي لإضطراب حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، شارحة أن يومي الإثنين والثلاثاء والأربعاء ويوم الخميس الأجواء ستكون شتوية بامتياز وبها أمطار وانخفاض للحرارة ونشاط للرياح.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى 9 درجات مئوية، خصوصا الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة، موضحة أن الشبورة المائية لن يكون لها تأثير الأيام المقبلة، وهي شبورة مائية خفيفة لن تؤثر على حركة المرور.