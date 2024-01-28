زعيم الأغلبية: القوات المسلحة نموذج يحتذي به في جميع المجالات

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، إن القوات المسلحة تعد نموذجا ومثلا يحتذى به في كافة المجالات وعلي جميع المستويات، ونموذجا في الدقة والالتزام والعمل الجاد والسعي لزيادة قدراتها لتامين البلاد والعباد والقيام بدورها علي خير ما يكون كما انها تعمل في الوقت نفسه علي ان تواكب التشريعات الخاصة بها مع التشريعات الدستورية والتشريعات المصرية حتي يكون هناك تناغم وتنسيق بين المنظومة التشريعية العسكرية والمدنية.

وأضاف القصبي انه منذ فترة قصيرة انتصر مجلس النواب للحقوق والحريات وجعل الاستئناف و التقاضي علي درجتين وزارة الدفاع تبادر وتسارع ان تواكب التشريعات الخاصة بها مع التشريعات المصرية والدستورية لذلك الاستئناف امام المحاكم العسكرية يمثل نقلة نوعية للحقوق والحريات في القضاء العسكري والذي احال في جميع الاجراءات للقانون الاجراءات ولم يستخدم المسائل الاستثنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون هو انتصار جديد للحقوق والحريات وانتصار للتنسيق مع التشريعات المصرية. وقال القصبي ان مجلس النواب لن يتواني عن دعم القوات المسلحة للقيام بدورها، واعلن القصبي الموافقة من حيث المبدء علي مشروع القانون داعيا كافة اعضاء المجلس للموافقة عليه.