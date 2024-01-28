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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

جبالي يطالب النواب بقراءة القوانين جيدا  قبل الحديث لوسائل الإعلام

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بقراءة القوانين جيدا قبل الحديث لوسائل الإعلام التي يشاهدها الملايين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع تعديل قانون القضاء العسكري، بحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع.

وقال جبالي: بعض الأعضاء يخرج لوسائل الإعلام ويتحدث في بعض مشروعات القوانين والتي يكون فيها عدم الدقة الأمر الذي يتسبب في حالة لبس لدى المواطنين.

ووجه رئيس مجلس النواب، رسالة للأعضاء قال فيها: عليكم دراسة القوانين جيدا قبل الحديث لوسائل الإعلام، متابعا: عليكم التأني والدقة والاعتذار إذا كنتم غير جاهزين.   

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب القوانين وسائل الإعلام