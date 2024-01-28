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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 20 طن أرز أبيض داخل مخزن بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ، بالتنسيق مع مركز الشرطة، اليوم الأحد، حملة تموينية لضبط الأسواق بدائرة المركز.

أسفرت الحملة عن ضبط أحد مخازن السلع الغذائية بهدف الاحتكار والبيع في السوق السوداء ورفع أسعارها، حيث جرى ضبط 20 طن أرز أبيض داخل المخزن بدائرة الوحدة المحلية بأجهور الكبرى، وجرى التحفظ على الكمية وتحرير محضر بالواقعة.

وقال عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في بيان له، إن الحملة جرى شنها بالتنسيق مع مجلس مدينة طوخ، بهدف محاربة السوق السوداء ومحاربة احتكار السلع.

وأضاف أنه جرى أيضًا شن حملة مكبرة بالتنسيق مع مأموري الضبط القضائي، أسفرت الحملة عن ضبط 62 مخالفة تموينية عبارة عن تصرف في كميات الدقيق وانتاج خبز ناقص الوزن وآخر غير مواصفات وبيع خبز بازيد من السعر الجبري وعدم وجود ميزان وغلق للمخابز ومخالفات أخرى متنوعه تشمل عدم نظافه أدوات الانتاج وعدم وجود سجل تفتيش وعدم إعطاء بون وعدم وجود لوحة تشغيل على واجهه المخابز.

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