اتهامات متبادلة.. إقالة مدرب نادي الزرقا بين شوطي مباراة في دمياط

شهد ملعب نادي الزرقا الرياضي في محافظة دمياط واقعة غريبة من نوعها أثناء مباراة كرة القدم للفريق الأول بنادي الزرقا الرياضي والتي جمعته مع فريق شباب اجا والتي انتهت بالتعادل بهدف لكلا من الفريقين حيث أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزرقا الرياضي عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن اقاله كابتن أحَمد الشرباصي المدير الفني لنادي الزرقا الرياضي لكرة القدم من قياده الفريق بين شَوطي اللقاء ليستكمل الفريق مباراته بدون مدير فني .

كما أعلنت إدارة نادي الزرقا الرياضي عبر بيان لها ان اقالة المدير الفني لنادي الزرقا الرياضي بناء على عدم سيطرته علي الفريق ، وان الفريق يخوض لقائه أمام فريق شباب اجا بخَمسة غيابات من قوام الفريق الأساسي من اللاعبين .





ومن جانبه اعلن الكابتن احمد الشرباصي المدير الفني لنادي الزرقا الرياضي ان ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتم نشره عبر صفحة النادي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لا يمت للحقيقة بصلة وان ما حدث هو تدخل من رئيس مجلس إدارة النادي في تشكيل الفريق بين شوطين المباراة واصراره على اشراك نجله اللاعب بالفريق الأول رغم رفضه الدفع به ومن ثم تم اجراء التغيير على عكس ارادته على حد قوله مما دفعه إلى الخروج خارج الملعب بين شوطي المباراة وتقديم استقالته إلى مجلس إدارة نادي الزرقا الرياضي والاعتذار عن استكمال مهمته كمدرب فني للفريق الأول .





كما اعلن الكابتن احمد الشرباصي في بيان له عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تفاصيل ما حدث وحقيقة الخلاف الذي نشب على ارضية الملعب وأنه لا يوافق اي مدير فني على ان يتحمل مسئولية الفريق في وجود تدخل من مجلس الإدارة بهذا الشكل وأنه يكن لجماهير نادي الزرقا الرياضي كل احترام وتقدير .

يذكر ان ما حدث تسبب في حالة من الجدل عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ما بين مؤيدين للمدير الفني لنادي الزرقا وما بين اعتراضات على تقديم استقالته في ذلك التوقيت الفارق مع الفريق خاصة وان الفريق يستكمل رحلة صعوده.