حملات لمراجعة تراخيص المعديات النهرية في البحيرة.. صور

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات لمتابعة أعمال المعديات العاملة بنطاقها للتأكد من الإلتزام بكافة الشروط المطلوبة والتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في إطار جهود المحافظة لمراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية والنهرية العاملة بنطاق المحافظة للتأكد من سريان تراخيصها وصلاحيتها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين .

وقام رؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كوم حمادة بمتابعة أعمال المعديات النهرية العاملة بنطاقها .

وفى سياق متصل قام رؤساء قرى ششت الأنعام ونكلا العنب وصفط الحرية والضهرية وكفر الشيخ مخلوف بمركز ومدينة إيتاي البارود بالمرور على المعديات النهرية للتأكد من تطبيق إشتراطات الملاحة البحرية ، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء وسريان رخصة الملاحة.

وبمركزى شبراخيت وإيتاى البارود تم متابعة جميع المعديات ومراجعة التراخيص ووسائل الأمان بها بنطاق المركز وتبين الإلتزام بقواعد الحمولة والأمان وتعريفة الركوب بجميع المعديات وتم التشديد على الإلتزام بعدد الحمولة المقررة حفاظاً على الأرواح.

