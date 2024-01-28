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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الناخبون في فنلندا يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد

الناخبون في فنلندا
الناخبون في فنلندا
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 توجه الناخبون في فنلندا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي بدأ التصويت فيها صباح اليوم /الأحد/.
وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن 4.5 مليون مواطن لهم حق التصويت للاختيار بين 9 مرشحين خلفا للرئيس الحالي ساولي نينيستو، صاحب الشعبية الواسعة، والذي تنتهي فترته الرئاسية الثانية في مارس المقبل.
وأضافت الشبكة أنه من المتوقع ألا يحقق أي مرشح عدد أصوات يفوق 50% في الجولة الأولى، ما يعني إجراء جولة إعادة، كما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم رئيس الوزراء الأسبق أليكساندر ستوب، ووزير الخارجية السابق بيكا هافيستو.
وعلى عكس غالبية الدول الأوروبية، يتمتع الرئيس في فنلندا بسلطات تنفيذية فيما يخص تشكيل السياسة الخارجية والأمنية للبلاد.

فنلندا الانتخابات الرئاسية