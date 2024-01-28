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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 19 مجزرة جديدة في قطاع غزة

غزة- فلسطين
غزة- فلسطين
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 165 شهيدا و290 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لنبأ عاجل "للقاهرة الإخبارية".

ومنذ قليل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26422 شهيدا و65087 مصابا منذ 7 أكتوبر، وفقا لنبأ عاجل لـ "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم عن استشهاد 8 فلسطينيين وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الزيتون بمدينة غزة.

الاحتلال الإسرائيلي مجزرة قطاع غزة