"المؤتمر": متابعة السيسي لتطوير التعليم الجامعي يستهدف بناء دولة ديمقراطية

قال المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بمحافظة الجيزة، إن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة لتطوير التعليم الجامعي، تأكيد على دعمه للتعليم وتخريج أجيال واعية قادرة على العمل والإنتاج لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة تقوم على عقول وسواعد أبنائها ونسف الفجوة التى كانت موجودة بزيادة الخريجين ومتطلبات سوق العمل.

وأوضح والي، في تصريحات صحفية له، أن توجيهات الرئيس السيسي برفع كفاءة وتحسين جودة التعليم الجامعي تستهدف رفع كفاءة العنصر البشري، وإيلائه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، مما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل، تقوم على معايير الموضوعية والتجرّد، والكفاءة والتميز.

وأكد أمين حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على إعادة الدولة المصرية لريادتها العالمية مرة أخرى في كافة المجالات ولن يحدث ذلك إلا برفع جودة التعليم الذي ينعكس على كافة المجالات العملية

وأشار المهندس علاء والي، إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بالارتقاء بجودة التعليم يستهدف مواكبة التحولات العالمية، مما يساهم في تحقيق التقدم الشامل وتنمية المجتمع.



يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.، وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه باستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعى فى مصر، والتركيز على جودة المنتج الأكاديمى وتعزيز المكون التنموى به، وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية.



وشدد الرئيس السيسى، على ضرورة توفير كافة سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة فى مجال التعليم العالى، فى ضوء الأولوية التى يحظى بها قطاع التعليم بشقيه، وبما ينعكس إيجابًا على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمى والثقافى لشخصية الإنسان المصرى، وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليمياً وعالمياً، وكذلك السعى لتحويل مصر إلى مقصد إقليمى جاذب للتعليم الجامعى المتميز