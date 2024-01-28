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الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة .. ورأس المال يربح 30 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الاحد - اولي جلسات الاسبوع، وبعد مرور اول 20 دقيقة من بداية الجلسة زاد رأس المال السوقي بنحو 30 مليار جنيه لتجاوز حاجز 2 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 28,001.06 نقطة، كما ارتفع أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 2.1% وصولا لمستوى 5,456.63 نقطة.                     .

كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 6,673.9 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 9,452.46 نقطة.       

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.36%، مسجلا 11,939.2 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 1.37%، ليصل إلى مستوى 34,347.81 نقطة.

 

البورصة مستهل التعاملات