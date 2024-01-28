المصريين الأفارقة: غرب أفريقيا وجهة جاذبة جدا للمنتجات المصرية وعلينا استغلالها

واصل وفد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة د. يسري الشرقاوي، رحلة العمل لمنطقة غرب أفريقيا وكانت المحطة الثانية "كوت ديفوار".

وعلى مدار 4 أيام متواصلة بأبيدجان تم عقد العديد من اللقاءات مع بعض جهات ومنظمات واتحادات المال والأعمال ورجال الأعمال في مختلف القطاعات والتخصصات، والتي نسقت بالتعاون بين الجمعية والسفير شريف سيف سفير مصر لدى كوت ديفوار، والقنصل شريف طاهر قنصل مصر لدي كوت ديفوار. ومكتب تمثيل الجمعية بالعاصمة أبيدجان.

وأكد الشرقاوي، أن لقاءه مع عمر كونان نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بأبيدجان حقق اهدافه كاملة، وتم التفاهم و التباحث حول امكانية الشراكة و الاستعداد لاستقبال وفد وبعثة تجارية كبري ستنظمها الجمعية لمنطقة غرب افريقيا خلال هذا العام ، وكذا عمل معرض اقليمي افريقي مصغر بابيدجان علي غرار هذه الزيارة يتم فيه دعوة عدد كبير من شركات القطاع الخاص في غرب افريقيا وذلك بدعم وتنسيق من مكاتب الجمعية في دول غرب افريقيا، كما تم التوافق حول بحث توفير خدمات السياحة العلاجية لاعضاء ومشتركي الغرفة الراغبين في العلاج في مصر وذلك من خلال تنظيم ومتابعة لجنة الصحة العامة بالجمعية ، كما تم التنسيق علي تنظيم قافلة طبية علاجية مدفوعة وبها مختلف التخصصات المصرية وسوف تعمل السفارة المصرية علي وضع كافة التسهيلات لنجاح ذلك ،حيث تعد هذه هي اسرع الطرق لتنمية ملف السياحة العلاجية المصري افريقيا وهناك حاجة ماسة في غرب افريقيا لذلك.

كما عقد الدكتور يسري الشرقاوي اجتماعا موسعا مع جولي نادرل رئيسة قطاع التعاون الدولي بالاتحاد العام لرواد الاعمال بكوت ديفوار والذي يضم ٢٨ اتحاد فرعي و تخصصي لرواد الاعمال في مختلف القطاعات وبه 3500 عضو ومعدل العائد السنوي لاستثمارات الاعضاء يبلغ 37.7 مليار يورو سنويا، وتناول معها الاتفاق علي بروتوكول تعاون جاري اعداده، يتم من خلاله " استقبال بعثة تجارية من المشترين من كوت ديفوار للقاهرة وكذا توحيد الجهود لنجاح منصة "فاتا" من أفريقيا لافريقيا ..والتي ستطلقها الجمعية خلال هذا العام.

كما عقدت العديد من اللقاءات بين رجال واصحاب الاعمال في كوت ديفوار من اصل لبناني وايضا من رجال اعمال من اصل كوت ديفوار واسفرت الاجتماعات علي توسيع نشاط شركتين مصريتين من اعضاء الجمعية يعملون بالفعل في كوت ديفوار منهم مجموعة " سكور للصناعة والتجارة والاستثمار "و ابرام عقود علي منتجات بحدود ٢ مليون دولار للشركتين في كلا من غانا و كوت ديفوار، كما تم التجهيز ايضا مع وزارة الصحة وبعض الجامعات لدخول منتجات المجموعة العلمية المتكاملة احد اعضاء الجمعية واحد الشركات المميزة والعالمية في مجال الاثاث المعملي والتجهيزات للمعامل والمختبرات.

و تزامناً للرحلة مع اجواء بطولة امم افريقيا 2024 والتي تستضيفها العاصمة ابيدجان حرص رئيس الجمعية د الشرقاوي والوفد المرافق تحقيق اهداف لجنة الاستثمار الرياضي بالجمعية وتم في ذلك عقد عدد من اللقاءات مع رؤساء بعض الاتحادات المرافقين لبعثاتهم وكذا البعثات الاعلامية وذلك بهدف الترويج و ابرام التعاقدات لمنتجات النجيل الصناعي و احتياجات الملاعب الرياضية وكذا الملابس الرياضية و عدد من المنتجات المصرية التي تدخل في صلب صناعة الرياضة وفتح افاق تصديرية في قطاع الاستثمار الرياضي المتنامي افريقيا بشكل متزايد جدا.

واضاف الشرقاوي ان الزيارة حققت اهدافها علي الوجه الاكمل وان ابيدجان تحمل حلولا كثيرة امام المصدرين المصريين لمضاعفة الصادرات وتعد بيئة منفتحة للاستثمار حيث لا يوجد قيود علي دخول وخروج الاموال وثبات العملة وتعدد مصادر الدخل وتنوع الاستثمارات والحاجه الي مشروعات تصنيع زراعي متنوع - ومعدات والات زراعية- ومستشفيات ومراكز علاجية - وملابس قطنية مختلفة - ومواد بناء - و اجهزة كهربائية- وخدمات استشارية زراعية في قطاعات المحاصيل الزراعية - كما ان كوت ديفوار لديها ما يؤهلها لاستقبال مستثمرين المنشأت السياحية لانها من اهم القطاعات ذات عوائد الاستثمار المرتفعة ، وهناك فرص كثيرة واعدة جدا وذات دخل مرتفع للغاية لتدشين مراكز خدمات وصيانة سيارات للفنيين المصريين الراغبين في ذلك .