طقس مائل للدفء على جنوب سيناء.. والعظمى بسانت كاترين 11 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، طقسًا مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 21 درجة والصغرى 14 درجة، ورياح معتدلة 28 كيلو مترًا / الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 11 درجات، والصغرى واحد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 19.

طابا الصغرى 12 والعظمى 16.

كاترين الصغرى واحد والعظمى 11.

طور سيناء الصغرى 13 والعظمى 19.

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 21.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد مائل للدفء جنوبا

ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

تكون خفيفة على مناطق متفرفة من جنوب الوجه البحري .

لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية :-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ١٨ درجة مئوية

السواحل الشمالية ١٨ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢١ درجة مئوية

شمال الصعيد ٢٠ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٢ درجة مئوية