موعد مباراة مصر والكونغو اليوم والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر، مساء اليوم لخوض مباراة قوية ومهمة أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا 2023.



موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا

ستقام المباراة اليوم الأحد الموافق 28 يناير في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

ستكون قنوات بي إن سبورتس هي المحطات التي ستنقل المباراة عبر قنواتها "beIN SPORTS Max HD 1" و "beIN SPORTS Max HD 2" و"beIN SPORTS Max HD 3".



تأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم أفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب ليضرب موعدا مع الفراعنة.



ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط، حيث تعادل المنتخب في المباريات الثلاث بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بينما واصل مصطفى محمد سجله التهديفي وسجل هدفه الثالث ليواصل الصراع على لقب الهداف.