قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قباطية وسط اندلاع مواجهات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة قباطية وسط اندلاع مواجهات، وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين. حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت قباطية وسط تحليق للطائرات المسيرة وداهمت عدة أحياء، خاصة حيي "السباعية وأبو الرب"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات حتى إعداد هذا الخبر.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى مسلية، ومثلث الشهداء، والجربا، ومركة، وصانور.

ونشرت تلك القوات قناصتها على أسطح المنازل وفي المناطق المرتفعة من قباطية، بينما تسللت وحدات خاصة "مستعربة" إلى داخل أحياء البلدة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية وسط اندلاع مواجهات، حيث داهمت عدة أحياء، بما في ذلك السباعية وأبو الرب، وسط تحليق للطائرات المسيرة. شهدت المواجهات إطلاقًا للأعيرة النارية من جانب جنود الاحتلال دون تسجيل إصابات حتى اللحظة.

زادت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى مسلية، ومثلث الشهداء، والجربا، ومركة، وصانور، حيث نشرت قناصتها على أسطح المنازل والمناطق المرتفعة في قباطية. وفي تحركات أخرى، تسللت وحدات خاصة "مستعربة" إلى داخل أحياء البلدة، دون ورود أنباء عن إصابات حتى إعداد هذا الخبر.