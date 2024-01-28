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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طلب التحريات في العثور على جثة مُسن داخل منزله بالبدرشين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تُباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة مُسن داخل منزله بقرية مزغونة التابعة لمركز البدرشين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وسؤال أهلية المتوفي عن ملابسات وفاته لمعرفة إن كان هناك شبهة جنائية وراء وفاته من عدمه، وكلفت مفتش الصحة بفحص جثمانه وإعداد تقرير بالصفة التشريحية له لمعرفة أسباب وفاته.


كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة مسن داخل منزل بقرية مزغونة بدائرة المركز.


وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة البدرشين، إلى البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لمسن يُدعى"عبد الوهاب.ك" 60 سنة، وتم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

العثور على جثة مسن طلب التحريات البدرشين