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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام حسن يقود تدريبه الأول مع فيوتشر بعد تعيينه خلفًا لفورمورسينيو.. صور

حسام حسن مدرب فيوتشر
حسام حسن مدرب فيوتشر
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قاد حسام حسن مدرب فيوتشر الجديد، المران الأول للفريق، وذلك بعد تعيينه خلفًا للمدرب البرتغالي ريكادرو فورمورسينيو والذى رحل بعد فسخ عقده بالتراضي مع مجلس إدارة نادي فيوتشر.

من تدريب فيوتشر 

وشهد المران الأول لحسام حسن مع الفريق، مساء السبت، عقد جلسات متنوعة مع اللاعبين بشكل عام، ومع بعض اللاعبين بشكل فردي وذلك لمنحهم بعض التعليمات.

حسام وإبراهيم حسن من تدريب فيوتشر

ويضم الجهاز الفني لفيوتشر كل من، حسام حسن  المدير الفني - إبراهيم حسن مدير الكرة - طارق سليمان مدرب عام - شريف خليل مدرب مساعد - سعفان الصغير مدرب للحراس - وليد بدر مدير شؤون اللاعبين، ومحمد عنان طبيب الفريق.

حسام حسن من تدريب فيوتشر

ويشارك فيوتشر هذا الموسم في بطولات عديدة سواء محلية أو أفريقية، ويركز الفريق بشكل كبير على بطولة كأس الكونفيدرالية على أمل التتويج بها لأول مرة في تاريخ النادي.

حسام حسن فيوتشر ريكادرو فورمورسينيو أيمن مصطفى