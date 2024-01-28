توابع زلزال فياريال.. تشافي يعلن رحيله عن برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، رحيله عن الفريق بعد الخسارة المدوية من فياريال بخماسية مقابل 3 أهداف في الدوري الإسباني.

وخسر برشلونة من فياريال بنتيجة 5-3، مساء السبت، على ملعبه مونتجويك، في مباراة أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة برشلونة وفياريال: «أريد إعلان أنني في 30 يونيو المقبل لن أكون مدربًا لبرشلونة».

وأضاف: «أعتقد أن هذا القرار سيساعد اللاعبين ويخفف التوتر بالنسبة للنادي.. أنا بخير، لكنني قررت ذلك منذ أيام ولا أريد أن أكون عائقًا لبرشلونة، لا أريد أن أكون مشكلة».

وتابع تشافي: «وصلنا لنقطة اللاعودة، إنه وقت التغيير، تحدثت مع المسؤولين وسأرحل في 30 يونيو المقبل».

وواصل: «في الأشهر المتبقية، يمكننا تقديم موسم جيد بعد، هذه هي الرسالة التي أود أن أقدمها، مع راحة البال عند اتخاذ هذا القرار مع التفكير السليم في النادي أكثر من نفسي».

وأتم تشافي هيرنانديز: «لا أعرف ما يخبئه المستقبل بالنسبة لي، لأن هذا المنصب يجعلني أقضي وقتا أقل مع عائلتي، فهم يعانون من ذلك ولا يمكنني أن أكون أنانيا طوال حياتي المهنية. سأعود إلى المنزل لبعض الوقت وأرتاح لأنني أريد أن أكون مع أطفالي».

ويعد رحيل تشافي هيرنانديز عن برشلونة، بسبب الهزيمة القاسية من فياريال، لتأتي توابع زلزال الخسارة بعد أيام من السقوط أمام الغريم التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض في بطولة كأس السوبر الإسباني.