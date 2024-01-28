بعد 3 أيام من فتح أبوابه للجمهور.. «المعرض الدولي للكتاب» يتخطى المليون زائر

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة في بيان عن الوزارة، منذ قليل، إنه قد وصل عدد الزوار في اليوم الثالث لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى ما يقرب من404931 زائرًا، مشيرة إلى أن هذه المعدلات الجماهيرية الكبيرة التي يشهدها المعرض مع انطلاق المعرض تمثل بداية مبشرة لها دلالتها الواضحة بأن هذه الدورة استثنائية فارقة في تاريخ المعرض، على صعيد الأهمية والمردود والمحتوى الثقافي والفني الذي يقدمه المعرض للجمهور المصري، مواكبًا التطورات الحاصلة حولنا في المجالات المتعددة"، مشيدة باهتمام الأسرة المصرية وحرصها على تلقي الزاد الثقافي، وإدراكها لقيمة المعرفة في بناء المجتمعات.

من جانبه، قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "لقد وصل إجمالي الحضور لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب في اليوم الثالث منذ فتح أبوابه للجمهور، 404931 زائرًا، ليتجاوز عدد الزوار خلال ثلاثة أيام من فتح المعرض أبوابه للجمهور المليون زائر، حيث وصل إجمالي عدد زائريه إلى 1،009،983زائرًا.

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل.