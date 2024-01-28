تعادل درامي بين ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي

فرض فريق بولونيا، التعادل الإيجابي على مضيفه ميلان بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهت مباراة ميلان وبولونيا بالتعادل 2-2، حيث شهدت سيناريو درامي منذ الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

تقدم بولونيا بهدف عن طريق جوشوا زيركزي في الدقيقة 29 من صناعة ريكاردو كالافيوري، وكاد الفريق الضيف أن ينهي الشوط الأول متقدمًا، إلى أن جاء لوفتس تشيك وسجل هدف التعادل في الدقيقة 45 من صناعة دافيد كالابريا.

وشهد شوط المباراة الأول لافتة طيبة، حيث أوقف حكم اللقاء في الدقيقة 16، لدعم الحارس الفرنسي مايك ماينان حارس مرمى الروسونيري، الذي تعرض لهتافات عنصرية في مباراة الجولة الماضية في الدوري الإيطالي من جماهير أودينيزي.

وفي الشوط الثاني، عاد لاعب خط الوسط لوفتس تشيك للتسجيل مجددًا ووضع الروسونيري في المقدمة بهدف في الدقيقة 83 من صناعة أليساندرو فلورينزي، قبل أن يأتي هدف التعادل في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء عن طريق ريكاردو أورسوليني.

وشهد اللقاء، إهدار ركلتي جزاء من لاعبي ميلان، أحدهما من المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة 42، والثانية من مواطنه ثيو هيرنانديز في الدقيقة 74.

وبتلك النتيجة، ظل ميلان في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، بينما رفع بولونيا رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس.