مدبولي يسلم كأس البطولة الأفريقية لكرة اليد للمنتخب المصري.. صور وفيديو

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فعاليات ختام النسخة الـ 26 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، وحظيت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحضر ختام البطولة المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، والمهندس ياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وعبد العزيز بن علي الشريف، سفير دولة الجزائر الشقيقة في مصر، ورئيس الاتحاد الرواندي لكرة اليد الدولة المستضيفة للدورة القادمة، وعدد من المسئولين وممثلي الاتحادات الرياضية.

مدبولي يسلم كأس البطولة الأفريقية لكرة اليد للمنتخب المصري

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