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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

التنسيقية تهنئ منتخب مصر لكرة اليد بعد حصوله على كأس بطولة أمم أفريقيا

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هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس أمم أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد أداء متميز ومشرف على مدار البطولة.
وتمنت التنسيقية التوفيق لمنتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد باريس 2024، ولكل المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب.
وكان المنتخب المصري لكرة اليد قد فاز على نظيره الجزائري بنتيجة 29 - 21، في المباراة التي أقيمت على صالة ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2024.

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