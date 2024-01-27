رئيس مدينة منوف يتابع معرض "أهلا رمضان"

قام مساء اليوم السبت، وحيد صلاح عبدربه رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، بمتابعة معارض أهلا رمضان بمنوف، والمقام بشارع بورسعيد امام حديقه تحيا مصر ١ وبميدان بنك مصر والتى تم افتتاحها بالتنسيق بين مجلس مدينة منوف و إدارة التموين بمنوف والقطاع الخاص، وتشمل المنتجات أرز ، كميات كبيرة من زيت الطعام والسمن والمكرونة.

وخلال التفقد تم التشديد على التعاون الكامل مع إدارة التموين بمتابعة الحالة التموينية والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالأسواق والمنافذ التموينية ، فضلاً عن المرور الدوري على المعارض لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعارض من أصحاب السلع والتجار لتوفير المواد الغذائية ، والاستمرار في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في الأسعار ومنع احتكار أو حجب السلع عن المواطنين مع اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.