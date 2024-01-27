فاروق المقرحي: القانون يضرب بيد من حديد كل المتاجرين في العملات الأجنبية

قال أستاذ القانون الجنائي، اللواء فاروق المقرحي، إن عصابات النقد الأجنبي تنشط في أوقات الأزمات.

وأضاف المقرحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، أن القانون المصري يضرب بيد من حديد كل من يتاجر في العملات الأجنبية بغض النظر عن الكميات المضبوطة والعقوبات تصل للسجن المشدد والمؤبد

وأوضح أن العملة وسيلة للتداول وليست للاستثمار والقانون المصري اعتبر الاتجار في العملات "جريمة".

