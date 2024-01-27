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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فاروق المقرحي: القانون يضرب بيد من حديد كل المتاجرين في العملات الأجنبية

استاذ القانون الجنائي،
استاذ القانون الجنائي، اللواء فاروق المقرحي
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قال أستاذ القانون الجنائي، اللواء فاروق المقرحي، إن عصابات النقد الأجنبي تنشط في أوقات الأزمات.
وأضاف المقرحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، أن القانون المصري يضرب بيد من حديد كل من يتاجر في العملات الأجنبية بغض النظر عن الكميات المضبوطة والعقوبات تصل للسجن المشدد والمؤبد 
وأوضح أن العملة وسيلة للتداول وليست للاستثمار والقانون المصري اعتبر الاتجار في العملات "جريمة".
 

فاروق المقرحي عصابات النقد الأجنبي القانون المصري