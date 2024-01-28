في الواحدة ظهرًا.. «قيد الصحفيين» تعقد لجنة المشتغلين

تعقد لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة هشام يونس وكيل النقابة وعضوية حسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد، في الساعة الواحدة ظهرًا اليوم الأحد، بمقر النقابة لجنة المشتغلين، للزملاء الذين أمضوا مدتهم القانونية للنقل لجدول المشتغلين.

ومن المقرر أن تستمر انعقاد الجلسة؛ لمقابلة المتقدمين للنقل لجدول المشتغلين الساعة الواحدة ظهرًا، غدًا الإثنين وبعد غدِِ الثلاثاء الموافق ٣٠ يناير الجاري.

وبينما أكد هشام يونس في تصريحات له أنه سوف يعقد لجنة مشتغلين أخرى خلال النصف الأول من شهر فبراير المقبل للزملاء الذين أمضوا مدتهم الزمنية للنقل من جدول تحت التمرين إلى المشتغلين.