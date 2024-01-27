ماجد بامية : 'نرفض محاولات الصهاينة استغلال الهولوكوست لتبرير جرائم الإبادة"

كرم سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ماجد بامية، في خطاب ألقاه اليوم، ضحايا الهولوكوست وشدد على أنه لا ينبغي أبدا استخدام أهوال الإبادة الجماعية لتبرير الفظائع الأخرى، بحسب ما ذكرت شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية.

وقال بامية مخاطبا مجلس الأمن الدولي: "وقف الممثل الدائم لإسرائيل في مجلس الأمن ووضع نجمة صفراء على سترته مستحضرا الهولوكوست، وفي الوقت نفسه برر القصف الذي يقتل المدنيين الفلسطينيين بالآلاف والأطفال بالآلاف،" مضيفا: "لا أحد يستطيع أن يستخدم الهولوكوست لتبرير الفظائع."

وأوضح إن الهولوكوست: "كان من أسوأ الفظائع التي شهدتها البشرية على الإطلاق، وقادنا إلى صياغة القواعد ذاتها التي يتم انتهاكها اليوم، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان."

وتابع: " قادنا إلى اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متأخرا بعد مرور 50 عاما، وبناء اقتباس بنداء عالمي. ليس لمجموعة ضد أخرى ولكن للبشرية جمعاء."

ثم طرح عدد من الأسئلة: "ألسنا جزء من تلك العائلة البشرية؟ هل حياة المدنيين الفلسطينيين أقل قدسية؟ هل يتفق أحد هنا مع إسرائيل على أننا دون البشر؟"