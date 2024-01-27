مباراة الـ8 أهداف.. برشلونة يسقط أمام فياريال في الدوري الإسباني

سقط فريق برشلونة في فخ الهزيمة أمام فياريال بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مونتجويك، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بتأخر البلوجرانا بهدف أمام الغواصات الصفراء، وذلك بهدف في الدقيقة 41، سجله جيرارد مورينو من صناعة ألكسندر سورلوث.

وفي الشوط الثاني، أحرز إلياس أخوماش الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 54، قبل أن يسجل لاعبو البرسا هدفين متتاليين في الدقيقتين 60 و68 عن طريق إلكاي جوندوجان وبيدري على الترتيب.

ووضع مدافع فياريال إريك بايلي، برشلونة في المقدمة بهدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71، ثم أحرز جونكالو جويديش هدف التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 84.

وسجل سورلوث رابع الأهداف لصالح فياريال في الدقيقة 90+9، ثم أكد خوزي موراليس فوز الغواصات الصفراء بهدف خامس في الدقيقة 90+12، ليفوز فياريال على برشلونة بنتيجة 5-3.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد برشلونة عند 44 نقطة، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع فياريال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر.