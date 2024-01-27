إزالة 42 حالة تعدى علي الأراضي الزراعية فى أول أيام الموجه الـ 22 بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات وذلك ضمن الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت اليوم 27 يناير وتستمر حتي 12 أبريل 2024 على ثلاث مراحل، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة اليوم السبت في أول أيام تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه 22 عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 42 حالة تعدي على مساحة 9208 متر مربع بمراكز ( الدلنجات - رشيد - ايتاي البارود- المحمودية - كفر الدوار - شبراخيت - وادي النطرون).

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.