ما حقيقة وجود 3 ملايين سبيكة مغشوشة في السوق؟.. رئيس شعبة الذهب يكشف التفاصيل

كشف إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، حقيقة وجود سبائك مخلوطة ومغشوشة بنحو 3 ملايين سبيكة بأوزان مختلفة تم ضخها في الأسواق في الفترة الأخيرة.

وقال واصف خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، إنه لم ترصد أي حالة غش للسبائك المصرية في السوق المصري إطلاقًا.

وواصل: "تم رصد بعض الحالات البسيطة جدًا للسبائك القادمة من خارج مصر، وعدد الحالات لا يتجاوز 3 حالات.. وهذه السبائك غير مطابقة للمواصفات".

