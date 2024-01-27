ما مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟.. رئيس الشعبة يجيب

رد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، على سؤال الإعلامية هبة جلال، حول "هل الذهب هيرتفع أم سينخفض؟"، ليرد "إجابتي مش هتعجب ناس كتير.. محدش يعرف الذهب رايح فين".

وقال خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، إن السعر الموجود حاليًا في أسعار الذهب هو سعر مبالغ فيه، وحذرنا المواطنين، من الشراء في هذا التوقيت، حيث يتدافع المواطنين للشراء لهثًا وراء المكسب الكبير.

وذكر أن عدد كبير من المواطنين تحولوا لوضع أموالهم والسيولة التي يمتلكونها في الذهب، كما أن عارضي الذهب ينظرون ارتفاع الذهب بشكل أكبر، لافتًا إلى أن هذه الحالة تؤدي لخبط اقتصادي كبير، في ظل تزايد الطلب، وتزايد الأسعار بشكل غير حقيقي وشكل غير مريح.

