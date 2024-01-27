زي النهارده.. اندلاع ثورة الملاكمين في الصين

تمر علينا اليوم السبت الموافق ٢٧ شهر يناير ذكرى اندلاع ثورة الملاكمين في الصين؛ حيث جاء ذلك في 27 يناير عام 1900، وطالب الدبلوماسيون الأجانب في بكين بتأديب المتمردين.

ثورة الملاكمين:

انتفاضة وقعت في الصين ضد الإمبريالية وضد التدخل الأجنبي ووقعت بين عامي 1899 و1901، أثناء الفترة الأخيرة من حكم سلالة تشينغ.

بدأت الانتفاضة على يد الميليشيا المتحدة من أجل الصلاح، وأطلق عليها ثورة الملاكمين نظرا لضم أعضاء الميليشيا لعدد كبير ممن مارسوا الفنون القتالية الصينية.

شهدت الخلفية المباشرة لتلك الانتفاضة بسبب مجالات النفوذ الأجنبية عقب الحرب اليابانية الصينية الأولى لعام 1895. عدة أشهر من العنف المتنامي وجرائم القتل في شاندونغ وسهل شمال الصين ضد الأجانب.

في شهر يونيو عام 1900، تجمع محاربو انتفاضة الملاكمين في بكين ، الذين اعتقدوا أنهم منيعون ضد الأسلحة الأجنبية، ثم أطلقوا شعار ادعموا حكومة تشينغ وأعدموا الأجانب

وطلب الأجانب والصينيون اللجوء الى حي المفوضيات في بكين.