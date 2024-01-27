مشاركة عربية واسعة في النسخة الثالثة من المنتدى السعودي للإعلام 2024

بدأ العد التنازلي لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى السعودي للإعلام الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، خلال الفترة بين 20 إلى 21 فبراير 2024،

يأتي المنتدى تأكيداً على أهميته ودوره الفاعل في تحقيق الأثر الإيجابي الممتد في فضاء الإعلام، سعياً إلى تطوير صناعة الإعلام بالسعودية، واكتشاف أحدث تقنياته، في ظل عالم متغير على جميع الأصعدة، وخلق مجتمع حيوي وفعال للفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات المحلية والدولية في المجال، بجانب تعزيز مكانة المملكة إعلامياً من خلال ملتقى يجذب العالم نحوه، ليسلط الضوء على أبرز التجارب المحلية والدولية.

يشهد المنتدى مشاركة عربية واسعة من العديد من المسئولين العرب والأجانب والمتخصصين في القطاع الإعلامي في ظل ما يحظى به المنتدى من أهمية، حيث من المقرر أن يستعرض المنتدى، في نسخته الثالثة ، مستجدات الإنتاج الإعلامي بشقيه الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات المتعلقة بآخر المستجدات على صعيدي التقنية والابتكار، المرتبطين بمجال صناعة الإعلام، والمحتوى محليًّا، وإقليميًّا، وعالميًّا.

ينطلق على هامش المنتدى؛ معرض مستقبل الإعلام "فومكس" في الفترة 19 فبراير حتى 21 فبراير 2024

والذي يعد أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط، وفرصة للشغوفين في مجالات الإعلام؛ إذ سيشهد تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة والنوعية.

ويشهد المنتدى أكثر من 30 جلسة تناقش مستقبل قطاع الإعلام، سيقدم خلالها المتحدثون العديد من الرؤى والتوجهات التي تركز في مجملها على مستجدات القطاع ومستقبله.

تغطي جلسات المنتدى قطاعات عدة، وعلاقتها بالإعلام، إذ يشهد المنتدى جلسةً مخصصة لإكسبو الرياض 2030، إضافة إلى جلسة خاصة بكأس العالم 2034، وغيرها من القطاعات الحيوية كقطاع الطاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، واستثمار البنى التقنية في الأعمال الإعلامية.

ويعبر المنتدى السعودي للإعلام عن الرسالة الأساسية للمنتدى، وهي أن الإعلام لا يمكن أن يكون مجرد مراقب أو معلق على الأحداث والتحولات التي تحدث في العالم، بل يجب أن يكون جزء فعال ومؤثر في تشكيل الواقع والمستقبل.

يتضمن المنتدى السعودي للإعلام عدة فعاليات وأنشطة تتناول موضوعات متنوعة تتعلق بالصحافة والإنتاج المرئي والمسموع والإعلام الرقمي والإنتاج العلمي والابتكار والريادة في مجال الإعلام، من بين هذه الفعاليات والأنشطة.

معرض فومكس يعد واحداً من أكبر المعارض المتخصصة في الشرق الأوسط، حيث يعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الإعلام، يضم المعرض أكثر من 200 عارض من داخل وخارج المملكة، ويستقطب أكثر من زائر من مختلف الفئات العمرية والاهتمامات. يقدم المعرض فرصة للتواصل والتفاعل والتعلم بين العارضين والزوار، وينظم عدة ورش عمل وندوات ومسابقات في مجالات الإعلام المختلفة.

وتجمع جلسات النقاش في المنتدى بين نخبة من الشخصيات الإعلامية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية من داخل وخارج المملكة، لمناقشة موضوعات حيوية ومهمة تتعلق بالإعلام ودوره في المجتمع. تتناول الجلسات محاور مثل: الإعلام والأمن الوطني، الإعلام والتنوع الثقافي، الإعلام والتحول الرقمي، الإعلام والمسؤولية الاجتماعية، الإعلام والتعليم، الإعلام والترفيه، الإعلام والرياضة.

ويتضمن المنتدى ورش تدريبية وتطويرية تستهدف الصحفيين والمنتجين والمخرجين والمصورين والمحررين والمدونين والمؤثرين والطلاب والباحثين والمهتمين بالإعلام. تقدم الورش مهارات ومعارف وتجارب عملية في مجالات مثل: كتابة الخبر والتقرير والمقال، التصوير والمونتاج والإخراج، التسويق والعلاقات العامة والإعلان، الإعلام الاجتماعي والتواصل الرقمي، الإعلام العلمي والبحثي والإبداعي، وغيرها.

ويختتم المنتدى بتتويج الفائزين والفائزات بـ«جائزة المنتدى السعودي للإعلام» الثالثة، التي تأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية تكريم الفاعلين في المجال محلياً وإقليمياً، مما يخلق تنافساً بين المبدعين والمبدعات، ويحفز الكفاءات من الأفراد والجماعات لتقديم أعمال مميزة، ويسهم في التعريف بالتجارب السعودية الرائدة، وتقديراً للشخصيات المساهمة في مسيرة الإعلام، بما يعزز حضورها محلياً وعربياً.