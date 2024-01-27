ما حكاية "الحـرب الأهلية" في أمريكا؟.. محلل سياسي بواشنطن يكشف التفاصيل

علق الدكتور إدموند غريب المحلل السياسي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن، على مطالبات إجراء استفتاء حول انفصال تكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن تكساس كانت جمهورية مستقلة تابعة قبل ذلك للمكسيك، قبل انضمامها لأمريكا.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن رؤى إيدلوجية مختلفة، وهناك أزمة في قضية الهجرة غير الشرعية، عبر ولاية تكساس، وهناك معارضة متزايدة في هذه الولاية.

وذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب، لعب دور في عملية ضبط الحدود، من قبل، ودخل على الخط في الفترة الحالية، وهناك انقسام حاد في كيفية التعامل مع المهاجرين.



وأوضح أن حاكم ولاية تكساس، تقدم بطلبات لحماية الحدود، ومنع مسئولين اتحادين من القيام ببعض مهامهم على الحدود.

