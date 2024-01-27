الدوري الإيطالي.. ميلان بتشكيل هجومي أمام بولونيا

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بولونيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق ميلان، اليوم السبت، نظيره بولونيا على ملعب سان سيرو، إذ ينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الروسونيري، المباراة بتشكيل هجومي، حيث يقود الفرنسي أوليفييه جيرو هجوم الفريق أمام بولونيا، رفقة البرتغالي رافائيل لياو، والأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ويغيب الجزائري إسماعيل بن ناصر عن ميلان في مواجهة اليوم، حتى بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التي تقام حاليًا في كوت ديفوار.

ويحتل ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، بينما يأتي بولونيا في المرتبة الثامنة وفي رصيده 32 نقطة.

تشكيل ميلان لمواجهة بولونيا

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: كالابريا - سيمون كيير - جابيا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ريندرز - لوفتس تشيك - ياسين عدلي

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - أوليفييه جيرو - رافائيل لياو.