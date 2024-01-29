جمهور مصر يعزف "سيمفونية" النصر

الإثنين 29/يناير/2024 - 12:10 ص

رسمت الجماهير المصرية لوحة فنية وسيمفونية رائعة في صالة استاد القاهرة الدولي خلال بطولة أمم افريقيا لكرة اليد التي استضافتها مصر واسدل الستار عليها أمس السبت بتتويج منتخب اليد باللقب الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخ كرة اليد المصرية.

ورسم جمهور مصر سيمفونية النصر في صالة استاد القاهرة، وكان حاضرا في البطولة الأفريقية من البداية حتى النهاية رافعا علم مصر ومرددا الأغاني الوطنية ومتفاعلا مع كل فوز وانتصار لكرة اليد المصرية، فكان عاملا أساسيا مشتركا في نجاح البطولة حيث تواجدت الجماهير باعداد كبيرة وبمختلف الأعمار الكبار والصغار وحتيى الأطفال تزينت بهم مدرجات صالة استاد القاهرة.

مصر أنها قادرة على تنظيم أكبر البطولات القارية والعالمية، وفي ظل اصعب الظروف، حيث أشاد الاتحاد الأفريقي والدولي بمستوى التنظيم لبطولة أمم أفريقيا 2024.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لكرة اليد والجهات الأمنية وافقت على حضور 15 الف متفرج في مباريات البطولة.