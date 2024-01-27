مش هندفع ولا مليم.. الأعلى للآثار: اليابان ستتحمل تكلفة "مشروع القرن"

السبت 27/يناير/2024 - 08:52 م

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل خطة الآثار لتطوير الأهرامات المعروف بـ"مشروع القرن"، مشيرًا إلى أن الجانب الياباني، هو من سيتولى عملية التكلفة.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، :"مش هندفع ولا مليم، والجانب الياباني، هو من سيقوم بالتكلفة، من فلوسهم، لا قرض ولا منحة".



وأشار إلى أن الجانب الياباني سيتولى الدراسات اللازمة، حيث سيتم دراسة كل الكتل الجراناتية المتناثرة على الأرض، ثم ليزر سكان، وهذا الأمر لن يستغرق سوي عام واحد فقط.

