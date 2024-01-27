الدوري الإسباني.. برشلونة يتأخر أمام فياريال في الشوط الأول

تأخر فريق برشلونة أمام نظيره فياريال بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

حاول لاعبو فريق فياريال كثيرًا لهز شباك برشلونة، حتى الدقيقة 41، حينما سجل جيرارد مورينو الهدف الأول في اللقاء من صناعة ألكسندر سورلوث.

ويعاني البلوجراما خلال مواجهة اليوم السبت، من الغيابات التي ضربت الفريق؛ بسبب الإصابة التي لحقت بالظهير الأيسر أليخاندرو بالدي وسيرجي روبيرتو.

يحتل برشلونة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز الرابع عشر وفي رصيده 20 نقطة.

بدأ برشلونة مباراته ضد فياريال، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - هيكتور فورت

خط الوسط: فرينكي دي يونج - أوريول روميرو - إلكاي جوندوجان

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس.